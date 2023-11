Kadyrov, il figlio 15enne a capo del servizio di sicurezza ceceno. «Conosce il Corano a memoria»

Adam Kadyrov, figlio 15enne del presidente ceceno Ramzan Kadyrov, è stato nominato capo del dipartimento di sicurezza della Cecenia. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità ceceno Adam Alkhanov nel suo canale Telegram come riferito dal media economico russo Vedomosti.

Il deputato Adam Delimkhanov ha definito la nomina «assolutamente logica» sottolineando che il 15enne «conosce il Corano a memoria, dimostra successo nello sport e padronanza di vari tipi di armi» e «dà il cento per cento in ogni attività, dando un ottimo esempio ai suoi coetanei».

