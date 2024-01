Kate Middleton operata all'addome: «Sta bene». Giallo sull'intervento, le ipotesi: non si tratta di tumore ma le sue condizioni fanno preoccupare

Kate Middleton, 42 anni, «sta bene». E' quanto hanno detto fonti del palazzo reale al Times. La principessa del Galles è ricoverata in ospedale dopo essere stata sottoposta con successo ad un intervento chirurgico addominale alla London Clinic e ora le sue condizioni sono buone. E' stata ricoverata martedì per un intervento pianificato e rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni prima di tornare a casa per continuare la sua guarigione. Ma quale intervento ha subito?

Buckingham Palace si è rifiutato di specificare il motivo per cui Kate è in cura, ma ha confermato che non si tratta di tumore. È probabile che la principessa trascorrerà dai due ai tre mesi in convalescenza e non si prevede che ritorni ai doveri pubblici fino a dopo Pasqua sulla base degli attuali consigli medici, ha affermato il Palazzo. Non svolgerà compiti ufficiali neanche nel periodo immediatamente successivo al suo ritorno a casa. Nel comunicato diffuso dalla famiglia reale, tornerà a casa a Windsor per continuare la convalescenza con il supporto della sua famiglia. L'intervento è stato programmato. Ciò avrebbe ridotto al minimo la possibilità di eventuali complicazioni spiacevoli: l’intervento è stato eseguito con calma, con tutti gli specialisti disponibili presenti, lavorando in squadra senza indebite pressioni. Ma questa notizia ha gettato sconforto tra gli inglesi che ora sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Kate, 42 anni, mamma di tre figli, non fumatrice, è di corporatura snella e senza dubbio corre il minor rischio possibile per qualsiasi tipo di intervento chirurgico. La chirurgia addominale elettiva in una donna di questa fascia di età è piuttosto rara. Potrebbe includere un'appendicectomia o calcoli biliari: questo è, infatti, uno degli interventi elettivi più comuni e tipicamente eseguito. In alcune donne si verificano cisti ovariche che richiedono la rimozione chirurgica, sempre mediante intervento chirurgico con accesso minimo. Altri pazienti in questa fascia di età potrebbero essere sottoposti a isterectomia. A volte è necessario un intervento chirurgico per riparare un'ernia e anche le donne giovani e in forma possono svilupparla.

Condizioni preoccupanti

William, il Principe di Galles non svolgerà alcun incarico ufficiale mentre la moglie è ricoverata in ospedale o subito dopo le sue dimissioni. Nel Regno c'è tuttavia molta preoccupazione. Dal periodo di tempo previsto per la degenza di Kate in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata dal palazzo, dice la Bbc, è chiaro che le sue condizioni mediche sono gravi.

L'ultima volta in pubblico



La principessa del Galles è stata vista l'ultima volta in pubblico 23 giorni fa, il giorno di Natale, mentre andava in chiesa con il resto della famiglia reale. Teneva per mano la figlia, la principessa Charlotte, e sembrava felice e rilassata mentre sorrideva ai suoi sostenitori mentre si recava alla funzione presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham. Tre settimane dopo, Kate, che ha subito un intervento chirurgico addominale, dovrebbe essere fuori dai giochi fino a dopo Pasqua e lontana dai doveri reali per un massimo di tre mesi.

Kate chiede riservatezza

«Sua Altezza Reale - vi si scrive - è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua», prosegue il testo, evocando intanto la necessità di una permanenza in ospedale di almeno «10-14 giorni». Tempi e formulazioni che escludono l'ipotesi dell'emergenza improvvisa, ma fanno presupporre comunque qualcosa di delicato. A maggior ragione poiché accompagnati dall'esplicito riferimento alla richiesta dell'illustre paziente di un atteggiamento di riservatezza assoluta e dall'impegno della corte di rendere pubbliche d'ora in poi solo notizie «significative» sugli sviluppi del suo stato di salute.

I giornalisti fuori dalla clinica

Nel frattempo i media già si accalcano fuori dalla prestigiosa London Clinic, struttura sanitaria vip fondata nel 1932 e laddove in passato furono ricoverati il principe consorte Filippo, la principessa Margaret, ma anche Liz Taylor, il dittatore cileno Pinochet o ancora - in gioventù - il futuro presidente americano John F. Kennedy. Una clinica nota per le attrezzature all'avanguardia e la chirurgia robotica, considerata un'eccellenza (fra l'altro) nella cura del cancro. E nella quale la regina Elisabetta II inaugurò nel 2010 un moderno reparto oncologico, orgoglio del Regno, in un'ala nuova costata 80 milioni di sterline. Contesto che suggerisce agli osservatori, tabloid in testa, inquietudine e interrogativi inevitabili. Anche se Sun, Daily Mail e Daily Express si affrettano a citare in coro fonti ufficiose stando alle quali la diagnosi di Kate non sarebbe «legata a un cancro». Salvo conferme.