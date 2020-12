La Nuova Zelanda festeggia il 2021: «Abbiamo sconfitto il Covid»

Sono già a nanna ma sono stati i primi a festeggiare il 2021. E non da casa con i parenti collegati su Zoom ma in strada, illuminati dai fuochi d'artificio sparati nel cielo di Auckland. La Nuova Zelanda ha accolto il 2021 con un messaggio impressionante di questi tempi: «Abbiamo eliminato il coronavirus». Sotto questa buona stella, la folla si è radunata a Hagley Park per vedere lo spettacolo pirotecnico con tanto, classicone, di countdown. Dopo "un anno impegnativo", l'organizzatrice di eventi Tanya Cokojic ha detto: «Abbiamo illuinato il cielo sopra Hagley Park con uno straordinario spettacolo di fuochi d'artificio. E' un bel messaggio».

Ultimo aggiornamento: 14:25

