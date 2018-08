Ruba il portafogli e si accorge di essere ripreso dalla telecamera: il ladro reagisce così

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF — Mumbai Police (@MumbaiPolice) 20 agosto 2018

Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 11:48

Una scena già vista in passato, ma che non smetterà mai di far sorridere. Sta diventando virale, nelle ultime ore, il video di un borseggiatore in azione che, proprio dopo aver compiuto il proprio colpo, si accorge di essere stato immortalato da una telecamera di sicurezza. A quel punto, dopo un'esilarante reazione iniziale, questo ragazzo non ha altra scelta che richiamare l'attenzione della sua vittima, facendo finta di aver raccolto il portafogli da terra e ricevendo anche dei ringraziamenti decisamente poco meritati.La scena, diffusa anche dalla polizia, è avvenuta a Mumbai (Bombay), in India. Le autorità hanno diramato questo messaggio: «Questo video è divertente, ma le conseguenze possono essere molto serie e spiacevoli. Questi atti possono e devono essere perseguiti penalmente».La vicenda ricorda, in tutto e per tutto, quanto accaduto in Germania alla fine del 2016. Approfittando della distrazione al bancomat, un uomo era stato borseggiato ma il ladro, una volta accortosi della telecamera, con una mimica plateale e assolutamente impagabile, aveva deciso di desistere e far finta di aver fatto un prezioso favore al prossimo.