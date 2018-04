La sorridente Lily, campionessa di danza a 10 anni, e la sua lotta contro il tumore

Domenica 15 Aprile 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 17:44

Da quando le è stata data la notizia,, una bambina divittima di una aggressiva forma di, ha coraggiosamente affrontato battaglie come la, e la rimozione di una scapola e dei muscoli intorno ad essa.Tuttavia, nonostante la sua malattia, Lily è stata invitata a frequentare corsi di danza presso l' Accademia di musica e teatro di Glasgow (GAMTA ), e un istituto di Perth, città australiana da dove proviene , le ha assegnato 2.400 sterline per pagare l'iscrizione e il carburante per viaggiare fino alla Scozia.Dopo la diagnosi di tumore Lily ha conquistatodi danza e, dopo nove operazioni chirurgiche subite, si è qualificata aii.La mamma Jane ha detto: "Siamo lieti che Lily sia stata accettata presso la GAMTA. Nonostante tutto quello che ha passato,. Se lo merita davvero".