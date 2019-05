Stati Uniti, anche la Louisiana approva legge anti-aborto

Anche laapprova una, unendosi al gruppo di stati conservatori che hanno adottato misure analoghe. Conè infatti passata in modo definitivo la misura che vieta l'aborto oltre la sesta settimana, quando spesso le donne non sono ancora coscienti di essere incinte. John Bel Edwards, l'unico governatore democratico degli stati del profondo sud, sostiene la legge ed ha quindi detto che intende firmarla, nonostante l'opposizione dei leader nazionali democratici che considerano queste leggi un attacco di diritti delle donne. Anche prima dell'approvazione di questa legge, in Louisiana da anni è stato reso sempre più difficile abortire: delle 17 cliniche per le interruzioni di gravidanza che esistevano agli inizi degli anni '90 nello stato, ora ne sono attive solo tre.