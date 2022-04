Ucraina scopre un magazzino segreto russo vicino Kharkiv: «Armi da 200 milioni, le useremo noi»

Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha scoperto nella regione di Kharkiv un magazzino segreto appartenente ai russi, con munizioni ed equipaggiamenti militari per 200 milioni di dollari. Nel deposito c'erano sessanta autocisterne complete, numerose componenti per blindati e 26 missili aria-aria. Tutto il materiale è stato trasferito alle forze armate ucraine. Secondo il servizio di sicurezza, il materiale serviva per rifornire di armi le truppe russe schierate nell'offensiva a Kharkiv.

Cosa è successo

Il servizio di sicurezza spiega su Telegram di aver scoperto che «l'attrezzatura in questo magazzino era stata precedentemente rubata dagli arsenali militari. E alla vigilia dell'invasione, i proprietari del magazzino intendevano collaborare con le forze di occupazione e fornire attrezzature per i bisogni del nemico. La Sbu ha identificato le persone coinvolte nel reato e sta adottando misure per trattenerle».