Terrore a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Un uomo armato, sceso da un'auto davanti a un internet caffè, ha aperto il fuoco su un gruppo di persone. Lo riportano i media locali che parlano di almeno quattro feriti.

