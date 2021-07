Malta, 150 ragazzi italiani in quarantena: oltre 60 sono positivi. «Isolati in un albergo a 4 stelle»

Sale ad almeno 150 il numero dei giovani italiani in quarantena obbligatoria a Malta. Lo si apprende da fonti diplomatiche, che specificano come siano «oltre 60 i positivi» fra i ragazzi italiani posti in isolamento dalle autorità sanitarie per essere risultati positivi al test o per essere stati in contatto con i loro compagni di viaggio o di scuola. I ragazzi, per lo più studenti delle scuole d'inglese, stanno godendo dell'assistenza dei servizi consolari dell'Ambasciata d'Italia a Malta.

APPROFONDIMENTI ESTATE 2021 Vacanze all'estero, come fare se risulti positivo durante il... LA VALLETTA Malta blocca 120 ragazzi (alcuni già vaccinati). La resa della... ITALIA Delta, maxi focolaio nel viaggio-studio a Malta. Elisa,17 anni:...

Vacanze all'estero, come fare se risulti positivo durante il viaggio? Dal Green pass (revocabile) ai Covid-hotel

Malta, 150 ragazzi italiani in quarantena: ecco dove stanno

La maggior parte è stata radunata in un albergo a 4 stelle di St. Julians (il Marina Hotel Corinthia Beach Resort trasformato in Covid hotel). Altri sono rimasti in isolamento in 5 altre strutture dell'arcipelago, prenotate col pacchetto di vacanza-studio. Molti casi analoghi a quello degli italiani sono stati segnalati per studenti spagnoli o francesi.

Malta blocca 120 ragazzi (alcuni già vaccinati). La resa della Farnesina: «Siamo impotenti»

La Francia contro Malta: chiudere frontiere è contro decisioni Ue

La decisione di Malta di chiudere le sue frontiere a chi non è pienamente vaccinato contro il Covid «è contraria alle decisioni europee», ha dichiarato il ministro per gli affari europei della Francia, Clément Beaune, che ha invitato La Valletta ad attenersi al regolamento comune adottato dall'Ue sul pass sanitario. «Non la condanno, ma la decisione presa da Malta è contraria alle regole europee e credo che ci si debba attenere al nostro contesto e applicarlo in pieno. Il contesto è quello del pass sanitario europeo», ha aggiunto Beaune.

Variante Delta, focolaio in Grecia, 7 studenti romani bloccati: «Uno di noi è positivo»

Premier Malta: entrano solo persone completamente vaccinate

La Commissione Europea ha già criticato la scelta di Malta, che da mercoledì prossimo permetterà l'ingresso nel Paese soltanto alle persone completamente vaccinate da almeno 14 giorni in possesso di un certificato Green Pass europeo, britannico o maltese, ma il governo della Valletta manterrà la sua posizione. Nelle prossime ore sarà pubblicato il testo ufficiale del provvedimento. Lo ha detto il primo ministro Robert Abela in una intervista alla emittente radiofonica del partito laburista, One Radio, affermando che la decisione si è resa «necessaria» per frenare il picco di contagi acceso dall'ingresso dei giovani stranieri non vaccinati. «Siamo il primo Stato membro dell'Unione Europa a limitare i viaggi delle persone non vaccinate» ha rivendicato Abela secondo quanto riportato dai media maltesi in inglese. «Se saremo criticati? Non rivelo alcun segreto dicendo che siamo già stati criticati Commissione tuttavia abbiamo avuto il coraggio di prenderla questa decisione, difficile ma cruciale». «Le nostre decisioni - ha aggiunto il premier - sono sempre state prese sulla base delle evidenze scientifiche. Per questo abbiamo introdotto le nuove misure». Che comprendono anche la chiusura, sempre da mercoledì prossimo, di tutte le scuole di lingue, che rappresentano una delle principali ragioni di turismo nell'arcipelago. L'associazione di settore ha protestato, vagheggiando anche di possibili ricorsi. Abela ha replicato che è stata una «decisione necessaria, se vogliamo davvero proteggere la nostra economia». «Siamo stati e continueremo ad essere criticati, ma le vite e la capacità di spesa dei maltesi sono le uniche cose che contano».