Asta dei beni di Maradona, adesso è scontro tra gli eredi

Per Maradona non c'è pace, neanche a quasi sette mesi dalla sua morte, avvenuta il 25 novembre a Buenos Aires. Non bastassero le polemiche sulla sua fine, con un'inchiesta della magistratura, e sulla sua eredità, adesso emerge lo scontro tra alcuni dei figli eredi, o dei loro legali rappresentanti, sull'asta due appartamenti, tre auto e una serie di oggetti sistemati in un deposito di Beccar, città della provincia di Buenos Aires. La proposta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati