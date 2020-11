«Diego è stato lasciato solo per una vita intera perché si è pensato solo a Maradona». Così Stefano Ceci, manager di lunga data e amico di Diego Armando Maradona, ha commentato la notizia delle ultime ore. «Diego s'è lasciato andare, è voluto andare in pace, era stanco di vivere. Non si sentiva più Maradona, e ha smesso di essere Diego quando aveva quindici anni, perchè da Maradona si è portato addosso un'armatura».

«Me lo sono goduto davvero per vent'anni e quindi porto dentro di me tanti ricordi» ha continuato Ceci a Radio Kiss Kiss. «Negli ultimi mesi era stanco. Quando eravamo a Dubai giocava ancora a calcio con gente di vent'anni più giovane. Quando si è reso conto che stava perdendo anche l'amore di Rocio si è lasciato andare psicologicamente e fisicamente. Si era stancato. Si sono fatti la guerra in famiglia tra nipoti e figli, non ha mai avuto pace in vita sua e da morto sta con le persone che amava di più, la mamma e il padre».

Ultimo aggiornamento: 16:39

