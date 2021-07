Caso Paciolla, Di Maio telefona al ministro degli esteri in Colombia

Obiettivo non dimenticare e arrivare alla verità. Per questo motivo, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con la vice presidente e ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez. Lo ha reso noto la Farnesina in un tweet precisando che durante la telefonata Di Maio ha ribadito il sostegno dell'Italia alle istituzioni democratiche della Colombia e l'«importanza di continuare a collaborare» sul caso di Mario Paciolla, il 33enne di Napoli esattamente un anno fa trovato morto nel Paese sudamericano, dove si trovava in qualità di volontario nell'ambito della Missione di verifica delle Nazioni Unite. Sulla morte misteriosa sono aperte due inchieste, una della Procura di Roma, l'altra dell'autorità giuidiziaria di Bogotà.

Di Maio e Ramirez hanno anche ricordato la decima conferenza Italia-America Latina e Caraibi sui temi del G20 "People, Planet, Prosperity".