Brexit, senza accordo addio al Mars: i costi aumenterebbero a dismisura

Lunedì 19 Novembre 2018, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 18:04

Gli inglesi potrebbero presto dire addio al. E la colpa sarebbe tutta della. Una delle conseguenze del cosiddettopotrebbe essere proprio questa, dal momento che due dei 21 ingredienti che servono per produrre la famosa barretta vengono importati dall'estero. I costi aumenterebbero a dismisura e la fabbrica di Slough, nella contea del Berkshire, non sarebbe più in grado di produrre i Mars.Secondo i quotidiani d'oltremanica, la "" ha già avvertito il ministrosulle conseguenze di un'uscita "dura" del Regno Unito dall'Unione Europea: una di queste potrebbe essere proprio l'esaurimento di tutte le scorte di Mars in due settimane di tempo. Naturalmente si tratta solo di un'ipotesi, sebbene non troppo remota secondo i media inglesi. Sarà l'astinenza da Mars a frenare la Brexit? Molto probabilmente no, ma in Inghilterra c'è chi si interroga già sul futuro della nota barretta al cioccolato e caramello.