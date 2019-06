Nottingham, lo rimandano a casa per ben 7 volte: Bimbo di 8 anni scopre di avere un tumore

Giovedì 27 Giugno 2019, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 22:43

Aveva malformazioni evidenti sul collo, eppure sette medici diversi lo hanno rimandato a casa dicendo che era una comune infezione virale. Orarischia diÈ successo in Inghilterra, aLe condizioni del bambino, trattato solo con antibiotici, sono presto peggiorate. Alla fine la mamma di Freddie,e il papà, lo hanno portato di corsa al Pronto Soccorso dove hanno sottoposto Freddie ad una. Il risultato ha evidenziato diversi: alla spalla, al pancreas e dietro il naso.Una biopsia ha confermato che i tumori erano maligni e alla sua famiglia è stato detto che aveva unPer sostenere suo figlio, Lauren ha dovuto chiedere la malattia per sei mesi, e gli amici si sono offerti di prendersi cura della figlia piccola della coppia in modo che possano essere concentrati sul bambino.I compagni di classe di Freddie hanno addirittura scritto e cantato una canzone per lui, per aiutarlo a sostenere il periodo difficile della chemioterapia. «Una canzone per Freddie» sarà cantata da 24 bambini della scuola elementare di Bagthorpe.