Royal wedding, l'ultima notte di Meghan da single: «Mi sento meravigliosamente». Andrà all'altare da sola

Meghan Markle sorride ai giornalisti al suo arrivo, insieme alla madre Doria Ragland, al Cliveden House Hotel, l'albergo nelle vicinanze di Windsor dove ha trascorso la notte, prima delle nozze reali di oggi. Il principe Harry, insieme al fratello William, hanno alloggiato invece nel vicino Coworth Park, albergo e spa di lusso.



E' tutto pronto per celebrare il matrimonio dell'anno.

Indiscrezioni delle ultime ore smentiscono la voce secondo cui ad accompagnare Meghan sarà il principe Carlo. Sembra infatti che la sposa entrerà in chiesa da sola e attraverserà la navata, diretta verso l’altare, senza essere scortata da nessuno, seguita soltanto da paggetti e piccole damigelle. È la decisione presa da Meghan, dopo che il padre ha dovuto rinunciare ad accompagnarla perché travolto dallo scandalo delle foto concordate con i paparazzi.

La cerimonia inizierà a mezzogiorno (l'una in Italia), nella cappella di St. George nel castello di Windsor. Gli ospiti, ne sono previsti 600, inizieranno ad arrivare alle 10.30, solo per ultimi e alla spicciolata, a partire dalle 11.25 (le 12.25 in Italia) i componenti della famiglia reale. Ultima, alle 11.52, la Regina Elisabetta. Milioni di persone in tutto il mondo seguiranno in diretta l'evento.



I paggetti Il principino George, il figlio primogenito di quattro anni di William, che oggi sarà testimone dello sposo Harry, e Kate, insieme alla sorellina di tre anni Charlotte, saranno fra le sei damigelle e quattro paggetti che accompagneranno Harry e Meghan nel corso della cerimonia di oggi al Castello di Windsor. Secondo quanto ha comunicato Kensington Palace, sono stati i futuri sposi a scegliere i bambini. Due paggetti e una damigella sono i figli di Jessica Mulroney, la migliore amica di Meghan dei tempi in cui viveva a Toronto, sposata al figlio dell'ex premier canadese Brian Multoney e consulente per lo stile della moglie del premier Justin Trudeay, Sophie.



Centinaia di feste sono state organizzate in tutta l'Inghilterra per celebrare il matrimonio. Dopo la cerimonia religiosa, che durerà un'ora e sarà officiata dal 'Right Reverend' David Conner e solennizzata dall'Arcivescovo di Canterbury Justin Welby, i due sposi sfileranno a bordo di una carrozza trainata da cavalli per circa venti minuti, ed è in seguito previsto un ricevimento al castello offerto dalla Regina Elisabetta. In serata, un secondo ricevimento per soli 200 ospiti a Frogmore House, offerto dal Principe Carlo. Proibito, per ragioni di sicurezza, il lancio di confetti agli sposi durante il corteo in carrozza.



Ieri la regina Elisabetta e il principe Filippo hanno incontrato per la prima volta, la madre di Meghan Markle, Doria Ragland. L'incontro, al quale erano presenti anche i futuri sposi Harry e Meghan, è avvenuto al Castello di Windsor. Lo riferisce una nota di Buckingham Palace.

