Melania Trump nuda alla Casa Bianca? Scoppia la polemica: ecco cosa c'è dietro

Giovedì 18 Ottobre 2018, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 21:32

che balla nuda alla? Le immagini stanno facendo il giro del web e alimentando le polemiche giorno dopo giorno. Viene considerata una mancanza di rispetto alla first lady il video del rapper americano T.I. diffuso dallo stesso artista sui suoi account social.Nella clip quella che sembra la moglie del presidente americano, si toglie la giacca e resta nuda nella stanza Ovale. In realtà è solo un’attrice molto somigliante a Melania la protagonista nel video. Il rapper ha realizzato il filmato per lanciare il suo album 'Dime Trap' in evidente polemica con la Casa Bianca che dopo aver visto il montaggio lo ha definito: «Disgustoso».La giacca che la sosia di Melania si sfila è stata però realmente sfoggiata lo scorso luglio dalla First Lady, quando andò inper visitare i piccoli migranti separati dai genitori con la scritta «I really don’t care do U?», «Non mi interessa, e a te?», che fece tanto scalpore. Sosia Melania Trump nuda, ira Casa Bianca. Il video rappresenta inoltre la protesta di T.I. dopo lo scambio di effusioni fra The Donald e il rapper Kanye West che si sono visti la settimana scorsa durante un pubblicizzatissimo incontro a Washington.