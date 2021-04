Morto Michael Collins, l'astronauta che guidò l'Apollo 11 allo sbarco sulla Luna: ma lui non ci mise mai piede

Michael Collins, uno dei tre membri dell'Apollo 11 che nel 1969 conquistò la Luna, è morto all'età di 90 anni. Lo ha reso noto la famiglia. A differenza degli altri due membri della spedizione, Armstrong e Aldrin, Collins non mise piede sul satellite terrestre. Collins nacque al numero 16 di via Tevere a Roma, dato che il padre aveva in quel momento un impiego militare all'ambasciata statunitense in Italia; in seguito si sposterà in vari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati