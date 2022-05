Corea del Nord lancia tre missili balistici verso il mar del Giappone. Seul: «Sedicesimo test nel 2022»

Nuova tensione in Corea. Seul accusa che la Corea del Nord ha lanciato oggi tre missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone. Secondo i militari del Sud del Paese asiatico quella di oggi sarebbe la sedicesima iniziativa del genere nel 2022.

La nuova provocazione è avvenuta ad appena due giorni dall'insediamento del neo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e nello stesso giorno in cui il Nord ha ufficializzato un focolaio di Covid-19, per la prima volta dallo scoppio della pandemia agli inizi del 2020. Anche Tokyo, riferisce l'agenzia Kyodo, ha segnalato il lancio da parte della Corea del Nord di quello che appare essere un missile balistico.

