Morte improvvisa per la «star del meteo»: la 51enne Elise Finch è stata il «volto» delle previsioni del tempo per 16 anni

Se sei di New York o ha ivissuto lì non può non esserti capitato di vedere il meteo della Grande Mela. E il volto più famosa è quello di Elise Finch, meteorologa della CBS. La donna è morta improvvisamente nel fine settimana, appena un giorno dopo essere andata in onda. La Finch, che dal 2007 conduceva le previsioni del tempo sul Canale 2 di New York, è morta in un ospedale della città all'età di 51 anni. La causa del decesso non è stata dichiarata.

Sul web c'è chi ipotizza che possa essere morta per non aver avuto le giuste cure mediche per via del colore della sua pelle.

Potrebbe essere una morte causata dal razzismo dei medici? Troppo presto per dirlo. Al momento è stata aperta un'indagine.

L'ultimo saluto

«Elise era una professionista che teneva molto al suo lavoro», ha scritto l'emittente televisiva in un comunicato che annuncia la sua morte. La Finch, il cui nome completo era Elise Dione Finch Henriques, ha iniziato come meteorologa nel fine settimana e ultimamente si occupava delle previsioni del tempo nel notiziario del mattino. Era anche una «madre amorevole» per sua figlia Grace e per il marito Graig Henriques, che è un fotoreporter della WCBS, ha dichiarato l'emittente.

Elise Finch loved music. The song of her life deserved many more verses.

Her gifts were many, and so too the lives she touched.

My deepest condolences to Graig and little Grace, her parents and sister, and all our CBS2 family.

La conduttrice della WCBS Jessica Moore si è commossa quando ha annunciato la morte di Finch in diretta domenica. Ha anche twittato un messaggio commovente.

«Il mio cuore si è spezzato per la devastante notizia della morte della nostra amica e collega Elise Finch», ha twittato il giornalista sportivo della WCBS Steve Overmyer.