Nassiriya, incendio nel reparto di un ospedale Covid: 52 morti, 22 feriti

È salito ad almeno 52 morti il bilancio delle vittime del tragico incendio divampato ieri in un reparto per pazienti Covid dell'ospedale Al-Hussein di Nassiriya, in Iraq. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera. I feriti sono 22. Il reparto aveva 70 posti letto. Ieri c'era stato un incendio, presto domato, negli uffici del ministero della Salute a Baghdad. Ad aprile, sempre nella capitale irachena, un incendio in un ospedale per pazienti Covid aveva fatto 82 morti e 110 feriti.

APPROFONDIMENTI USA Vaccini, l'infermiera no-vax: «Non fateli, sono... USA Denver, un arsenale in hotel: la cameriera sventa la strage...