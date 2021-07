Vaccini, l'infermiera no-vax: «Non fateli, siamo un esperimento». Poi muore di Covid, aveva 21 anni

Un'infermiera no-vax dell'ospedele Ochsner Lafayette General (Louisiana) è morta per complicazioni da Covid: lo riportano i media locali, oltre che i post sui social media di amici e colleghi di lavoro. Olivia Guidry, infermiera del pronto soccorso, 21 anni, è morta sabato dopo aver combattuto il virus per giorni nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale. Gli amici, che avevano supplicato di pregare per la giovane ragazza, hanno espresso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati