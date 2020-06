Naufragio al largo della Libia, «15 persone morte»

Ancora disperazione e probabilmente morte in mare. Stavolta il tragico bollettino si ferma in Libia e la cronaca viene raccontata da Alarm Phone su Twitter. «Naufragio al largo della Libia? - si legge - Stamattina un parente di una persona in fuga dalla Libia ha chiamato Alarm Phone e riferito di una barca in pericolo vicino a Zawiya. Non siamo riusciti a contattare la barca. Poco dopo ha riferito di 15 persone morte e 17 riportate in Libia». Lo scrive Alarm phone su Twitter.

Dopo qualche minuto un'altra comunicazione su Alarm phone: «Abbiamo contattato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta chiedendo informazioni sul potenziale naufragio e se stessero cercando sopravvissuti in mare. Tutte le autorità si rifiutano di fornire informazioni. Non possiamo confermare i dettagli degli eventi. Esigiamo risposte!».

🔴Naufragio al largo della Libia? Stamattina un parente di una persona in fuga dalla Libia ha chiamato #AlarmPhone e riferito di una barca in pericolo vicino a Zawiya. Non siamo riusciti a contattare la barca. Poco dopo ha riferito di ~15 persone morte e 17 riportate in Libia. pic.twitter.com/oT3DBlAdp4 — Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020

This is happening NOW at Europe’s borders! Masked men attack people in distress in Greek waters, making waves before leaving again. Listen to their voices: ‘we will die’, ‘mama, mama’. Shame on Europe! Stop the violence! Rescue now! @HCoastGuard @UNHCRGreece @EU_Commission pic.twitter.com/8fMNXxAnXX — Alarm Phone (@alarm_phone) June 4, 2020

