Nave ospedale italiana Vulcano verso Gaza: le sale operatorie, la rotta, i sistemi di difesa e l'obiettivo della missione

Vulcano, la nave ospedale italiana diretta in Israele. Una nave con sale operatorie, ambulatori e medicinali è partita oggi da Civitavecchia diretta verso le acque antistanti Gaza. Sarà presto seguita da un ospedale da campo montato direttamente nella Striscia. Due carabinieri verranno poi dislocati - su richiesta americana - nell'ufficio del Coordinatore Usa della sicurezza per Israele e l'Autorità palestinese, a Gerusalemme. L'Italia si muove sul sentiero della diplomazia umanitaria, mettendo in campo i suoi rapporti saldi con i palestinesi.

"L'Italia sta facendo la sua parte e continuerà a farla ogni giorno per aiutare la popolazione #palestinese. Partirà oggi #NaveVulcano, dotata di ospedale. #Difesa invierà ulteriore #ospedale da campo nei prossimi giorni". pic.twitter.com/9Wga7ldgLS — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) November 8, 2023

L'ospedale galleggiante

Sulla Vulcano - un 'ospedale galleggiante' Role 2, con ambulatori, strumenti diagnostici e sale operatorie - c'è un equipaggio di 170 marinai, di cui 30 formati per emergenze sanitarie.

La struttura e il sistema di difesa

Il Vulcano trasporta oltre 9000 mc di gasolio (pari a oltre 300 autobotti), quasi 4500 mc di combustibile AVIO, poco meno di 900 mc di acqua dolce – servono 65 giorni per riempirli con la portata del rubinetto di casa – e circa 40 tonnellate di razioni alimentari. L’Unità dispone di una vasta capacità di conservazione degli alimenti con oltre 200 mq di celle frigo, una cucina a standard industriali che consente il confezionamento di oltre 500 pasti al giorno. La nave dispone di un radar di scoperta tridimensionale; per la propria difesa, conta su due mitragliere da 25 millimetri ed è predisposta per imbarcare un cannone da 76mm. Contrasta la minaccia subacquea con sistemi a scafo di nuova concezione, in grado di svolgere attività di scoperta, detenzione e misura accurata dei dati cinematici degli oggetti presenti nell’area intorno alla nave. La capacità di controllo del danno è garantita da moderni impianti antincendio e di esaurimento.

Il tragitto

«La invieremo - ha spiegato Crosetto - vicino alle zone interessate dalla guerra, perché è meglio dare segnali evidenti di quello che l'Italia pensa e di come l'Italia intende muoversi nei confronti del popolo palestinese, che è incolpevole della guerra in corso e che nulla c'entra o ha responsabilità con i terroristi di Hamas che hanno compiuto gli eccidi del 7 ottobre scorso». Tappa intermedia sarà Cipro, dove la Vulcano si ricongiungerà alle navi italiane già presenti nell'area («San Giusto», «Fasan», «Margottini» e «Thaon di Revel») attualmente impegnate nell'Operazione 'Mediterraneo sicurò e da lì sarà pronta per essere schierata ove ritenuto più idoneo il suo impiego.

I motivi della missione

Perché una nave militare a portare aiuti umanitari? «Non possiamo mica mandare un traghetto o una nave da crociera», ha sottolineato il ministro. «Mandiamo - ha aggiunto - l'unica nave dello Stato attrezzata con un ospedale, che possa prestare soccorsi seri, anche con una camera operatoria e penso che questo sia accolto di buon grado sia dai palestinesi che dagli israeliani. Nessuno può avere da dire su un aiuto umanitario, al di là del 'colorè della nave».

L'operazione umanitaria italiana

E l'operazione umanitaria non si ferma con la Vulcano. Lo Stato Maggiore della Difesa sta infatti coordinando anche l'invio di un ospedale da campo dell'Esercito che, ha informato Crosetto, «è nostra intenzione, in accordo con i palestinesi, portare direttamente sul terreno di Gaza, vicino a dove c'è l'esigenza reale». L'ospedale, costituito in diversi moduli operativi, potrà essere interconnesso anche con eventuali strutture di altri Paesi.

Le fregate Margottini e Fasan

L'Italia ha inoltre schierato le due fregate Margottini e Fasan al largo di Gaza e del Libano. La Marina italiana ha inviato le sue due navi da guerra a presidiare l'area del Mediterraneo di fronte a Israele dopo l'operazione congiunta Nato insieme alle due portaerei americane Eisenhower e Gerald Ford. Le due fregate italiane sono in grado trasportare elicotteri e si aggiungono alla presenza del Pattugliatore Polivalente d'Altura Thaon di Revel, già inviato la scorsa settimana. In Libano inoltre sono presenti 1300 soldati italiani nell'ambito delle missioni di pace dell'Onu (Unifil).