Nave russa Ivanovets colpita da missili ucraini e affondata, danno da oltre 30 milioni di dollari

Nave russa nel Mar Nero affondata dai missili ucraini. L'intelligence militare di Kiev ha affermato che una delle sue unità ha distrutto stanotte la nave Ivanovets. Secondo quanto riferito dal Gur, che pubblica su Telegram un video dell'attacco, la nave nemica «stava pattugliando il Mar Nero vicino al lago Donuzlav, vicino alla Crimea occupata. A seguito di una serie di colpi diretti allo scafo, la nave russa ha subito danni incompatibili con ulteriori movimenti ed è affondata. Secondo le prime informazioni, l'operazione di ricerca e salvataggio degli occupanti russi sul Donuzlav non ha avuto successo», sostiene il Gur.

Alla fine degli anni '70, i sovietici si resero conto della necessità di un'imbarcazione più grande, più idonea alla navigazione, con un migliore armamento di cannoni e radar di ricerca aerea posizionati più in alto.

La Marina indiana ha pagato circa 30 milioni di dollari per produrre su licenza Tarantul-I all'inizio degli anni '90. Con oltre 30 vendite sul mercato d'esportazione, la Tarantul è stata un relativo successo per l'industria navale russa.

Russian missile corvette Project 1241 corvette R-334 Ivanovets goes down brutally in the Black Sea.

Yet another successful kill by Ukrainian naval drones. pic.twitter.com/uIbAWGPZO3

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) February 1, 2024