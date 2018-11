Neonato ucciso da una scimmia: «Lo ha strappato dalle braccia della mamma mentre lo allattava»

Mercoledì 14 Novembre 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 21:39

Un bambino di appena 12 giorni, di nome, è morto dopo chee lo hadi sua mamma che lo stava allattando. La terribile storia è successa in India, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, e ne hanno parlato i principali media indiani e quelli britannici: un caso terribile, l’incubo peggiore che possa venire in mente ad una neomamma.La scimmia è entrata in casa mentre la madre del piccolo Arush lo stava allattando: l’animale ha afferrato il neonato per il collo e lo ha portato via con sé. Con i genitori in preda al panico, sono stati i vicini,, scagliando contro di lei delle pietre per cercare di fermare la sua corsa.Poco dopo, il piccolo Arush èsul tetto di una casa, non lontano dall’abitazione dei genitori: il padre Yogesh, distrutto, ha detto che il bimbo non aveva già polso al momento del ritrovamento. Portato in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, lunedì scorso 12 novembre.Secondo il racconto del papà, la scimmia sarebbe entrata in casa. La stessa scimmia, secondo il rapporto della polizia, aveva attaccato anche una ragazza di 14 anni nello stesso quartiere, un quarto d’ora prima di afferrare il povero Arush: la ragazza ha riportato solo ferite lievi. La polizia locale ha disposto l’autopsia sul corpicino del bimbo che sarà presto restituito alla famiglia.