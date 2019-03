Nuova Zelanda, Brenton Tarrant minacciato in carcere: il killer nel mirino delle gang locali

Anche un avvocato penale, Kim Workman, ha dichiarato di aver saputo da una fonte indipendente che Tarrant potrebbe essere in pericolo in carcere. «L'unica cosa da fare - ha suggerito - è che l'amministrazione penitenziaria lo metta in isolamento e lo tenga in regime carcerario separato».

Torna a parlare la nonna del suprematista bianco : «All'inizio ho detto no, non può essere. Poi ho visto la sua foto. Quello che ha fatto non è giusto... siamo sbalorditi, non sappiamo che cosa pensare», ha detto Marie Fitzgerald alla stampa neozelandese. «Ci dispiace per le famiglie, per i morti e i feriti... vogliamo solo andare a casa e nasconderci», ha aggiunto la donna, 81 anni, spiegando che l'intera famiglia è devastata.

Domenica 17 Marzo 2019, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 17:12

