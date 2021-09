Vaccino obbligatorio a scuola per gli studenti dai 12 anni in su: Los Angeles verso l'approvazione

Los Angeles si appresta a diventare il primo grande distretto scolastico americano a imporre l'obbligo di vaccino anti Covid a tutti gli studenti dai 12 anni in poi che frequentano lezioni in persona. Il Board of Education si riunirà nelle prossime ore per votare la proposta, che dovrebbe essere approvata senza problemi visto l'ampio appoggio di cui gode. Il distretto scolastico di Los Angeles è il secondo più grande d'America con 600.000 studenti e l'imposizione dell'obbligo di vaccino potrebbe essere un importante precedente a livello nazionale.

