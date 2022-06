Olena Zelenska obiettivo numero 2 di Mosca? La first lady: «Visti i crimini di guerra, sono capaci di tutto»

Avrebbe potuto lasciare Kiev insieme ai figli e mettersi al sicuro fin dall'inizio della guerra. Ma Olena Zelenska, moglie del presidente Zelensky, ha scelto di rimanere accanto al marito. E alla sua terra. «Quando ho sentito la prima bomba avevo la sensazione di essere dentro una realtà parallela, che stavo sognando», dice al Guardian descrivendo il momento in cui la vita normale è stata interrotta, per la sua famiglia e il suo Paese. Il 24 febbraio come prima cosa si è assicurata che i due figli, Kyrylo di nove anni e Oleksandra di 17 anni, stessero bene. Poi ha fatto una valigia ed è corsa nel seminterrato del palazzo presidenziale con i bambini. «Era una sensazione surreale... come se stessi giocando a un gioco per computer e dovessi superare determinati livelli per ritrovarmi a casa. Ho avuto questo strano sorriso sulla faccia tutto il giorno, perché stavo cercando di non mostrare il panico ai bambini. Abbiamo solo eseguito gli ordini della sicurezza, siamo andati dove ci era stato detto».

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Olena Zelenska, first lady in guerra e mamma: «Mia figlia non... LA GUERRA Zelensky: «Pace possibile solo se vedrò Putin».... IL PERSONAGGIO Olena Zelenska, la first lady d’acciaio: «Nemmeno la...

In quei primi giorni di guerra, c'era la terrificante sensazione che tutto fosse possibile, poiché i missili piovevano su obiettivi in ​​tutto il Paese e le truppe russe avanzavano su Kiev da tre direzioni. «Secondo le informazioni disponibili, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo n. 1 e la mia famiglia come obiettivo n. 2», ha detto il presidente Zelensky in uno dei suoi primi discorsi video. Sua moglie non sa su quale intelligence fosse basata la valutazione e Zelensky non le ha mai parlato di alcuna minaccia specifica per la famiglia. Cerca di non pensarci troppo, «altrimenti divento paranoica», ha detto. «Certo, è possibile esercitare pressioni sul presidente attraverso la sua famiglia, e non vorrei che lui debba scegliere tra la sua famiglia e le sue responsabilità di presidente. Quindi, se c'è anche la minima possibilità che ciò accada, devi rimuoverla».

La storia d'amore

Lei e Zelensky erano nello stesso anno a scuola a Kryvyi Rih, ma in classi diverse. Anche allora scherzava sempre e amava l'attenzione. Si ricorda che si esibiva nelle recite scolastiche, ma non parlavano molto. «Le nostre classi erano rivali, era come i Montecchi e i Capuleti. Ma poi ci siamo incontrati di nuovo all'università. Prima abbiamo iniziato a essere amici e poi abbiamo iniziato a frequentarci». Durante gli anni in cui si frequentavano, Zelensky e un gruppo di amici avevano formato una compagnia comica chiamata Kvartal 95, dal nome di uno dei distretti di Kryvyi Rih. Si sono esibiti in competizioni nei Paesi dell'ex Unione Sovietica. Nel 2003, lo stesso anno in cui si sono sposati, Kvartal ha iniziato a fare programmi televisivi. Zelenska ha iniziato a lavorare come sceneggiatrice, parte di una squadra che progettava schizzi di commedie che Zelensky e altri avrebbero interpretato. Ha continuato in questo ruolo per anni, anche a volte partecipando alle sceneggiature dopo che Zelenskiy è stato eletto presidente.

Il cambiamento di Zelensky

Lady Zelensky dice di non aver notato alcuna differenza nel suo umore negli ultimi mesi. Vuol dire che sta trattenendo tutto? «Non sono preoccupata per la sua salute psicologica, ma per quella fisica, si ammala sempre dopo periodi difficili. Si rilassa e poi va a prendere un virus o qualcosa del genere. Sto cercando di prendermi cura di lui in questo senso ma, come tutti gli uomini, non gli piace controllare la temperatura o la pressione sanguigna. Gli ucraini non sono abituati a chiedere aiuto agli psicologi. Siamo soggetti a ignorare la depressione o l'ansia. Abbiamo bisogno di una grande campagna pubblicitaria per dire alle persone che non è colpa loro se hanno bisogno di aiuto mentale».

Rispetto a molti ucraini, lady Zelensky ha avuto vita facile negli ultimi mesi, ma la guerra ha messo a dura prova anche la sua famiglia. «Mio figlio mi ha detto: "Mamma, sai, voglio solo vedere i miei amici. Non li vedo da tanto tempo. Da tre mesi gioco solo con cani e guardie del corpo"». Sua figlia ha proseguito gli studi e spera di iniziare l'università a settembre, ma lei, come milioni di ucraini, ha perso la scuola, con la guerra che è arrivata dopo due anni di interruzioni del Covid. «Ogni ucraino è sottoposto a un enorme carico psicologico ora. Metà della nostra popolazione vive separata dalle proprie famiglie. Naturalmente, la maggior parte di noi non ha mai vissuto prima in queste condizioni».

Zelenska ora si sente in grado di trascorrere un po' di tempo a Kiev, ma è tutt'altro che certo che la famiglia del presidente non sia più un bersaglio per i russi («Quando vedi i crimini spaventosi che hanno commesso, pensi che forse sono davvero capaci di tutto»). Poi descrive il loro primo incontro, dopo tutte quelle settimane in cui non avevano potuto vedersi: «Ci siamo abbracciati, ci siamo salutati e ci siamo chiesti come stavamo. I bambini erano qui e si sono aggrappati a lui per un po' di tempo. Ora possiamo vederci e loro possono toccare fisicamente il loro papà, questo rende le cose un po' più facili».