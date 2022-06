Olena Zelenska, first lady in guerra e mamma: «Mia figlia non farà il ballo di fine anno. Il piccolo di 9 anni dà i consigli di guerra al papà»

Da first lady d’acciaio a mamma premurosa e protettiva. Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, torna a parlare con i giornalisti e lo fa, ancora una volta, scavando nella quotidianità della propria famiglia. Anche se con un registro profondamente diverso dalla sua penultima apparizione. Se nell’intervista concessa una settimana fa a Rada Tv e ripresa dalla BBC – quando era riapparsa in pubblico in compagnia del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati