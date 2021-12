In Europa si torna a pensare di dover chiudere le scuole, tra le misure di sicurezza allo studio in diversi Paesi c'è anche il ritorno della didattica a distanza: il rientro in classe, a gennaio, è decisamente in bilico. Sembra essere questa la strada intrapresa dalla Gran Bretagna, alle prese con Omicron.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati