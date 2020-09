Ospedale colpito dagli hacker: «Morta una donna». L'attacco come in una recente serie tv

L'ospedale viene attaccato dagli hacker, scoppia il caos e muore una donna. Non è un film o una fiction, ma la triste realtà avvenuta in Germania, dove un attacco hacker in un ospedale potrebbe aver provocato la morte di una donna, che non ha potuto essere ricoverata ed è stata inviata in un'altra struttura, all'arrivo al Pronto soccorso. L'attacco, riporta il sito della rete Rtl, è stato di tipo ransomware, in cui i dati vengono cifrati da un virus e gli autori chiedono un riscatto per consegnare la chiave per decrittarli.

Il fatto, hanno spiegato le autorità sanitarie, è avvenuto alla clinica dell'università di Dusseldorf, e gli hacker hanno sfruttato un punto debole di un software commerciale non specificato. Trenta server dell'ospedale la scorsa settimana sono stati cifrati, e come conseguenza diversi sistemi dell'ospedale sono saltati, con la struttura che ha deciso di chiudere gli accessi al pronto soccorso e posporre gli interventi chirurgici.

Una nota lasciata su uno dei server chiedeva il riscatto, di circa 900mila euro pagabili in bitcoin, all'università Heinrich Heine, affiliata all'ospedale, e non all'ospedale stesso. La pulizia di Dusseldorf ha quindi contattato gli hacker spiegando loro che avevano colpito l'ospedale e non l'università, e questi hanno ritirato la richiesta fornendo la chiave per decrittare i dati prima di far perdere le loro tracce.

L'incidente è però probabilmente costato la vita a una donna, che arrivata all'ospedale per in condizioni gravi è stata dirottata a Wuppertal, a circa 30 chilometri, con un ritardo di un'ora nelle cure. «Le indagini - hanno spiegato le autorità - sono ancora in corso per stabilire se c'è un nesso tra la morte e l'attacco, che se provato potrebbe far cambiare il capo di imputazione per gli autori del gesto».

L'attacco hacker avvenuto in Germania è identico alla scena di una recentissima serie tv, Le Bureaus des Legendes, fiction francese prodotta e trasmessa in Francia da Canal Plus (in Italia su Sky). In una puntata della quinta stagione, andata in onda pochi mesi fa, un ospedale belga veniva infatti attaccato da hacker russi di base a Phnom Penh, in Cambogia: l'obiettivo degli hacker, dietro un 'finto ricatto' di una richiesta di pagamento in bitcoin, era clonare l'intero sistema non solo dell'ospedale, ma di centinaia di strutture europee, tra cui quelle di interi partiti politici e istituzioni. Nella serie però la responsabile della sicurezza dell'ospedale riusciva a decifrare il codice e a sventare l'hackeraggio: nella realtà purtroppo non è successo, e ci è scappato il morto.

