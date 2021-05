Pakistan in semi-lockdown per la fine del Ramadan

Semi-lockdown in pakistan in occasione della fine del Ramadan. La stretta, annunciata dal governo, è stata decisa per controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la festa religiosa di Eid-ul-Fitr, che segnerà la fine del mese di digiuno e sperare così di contenere la diffusione del coronavirus.

Le festività sono in programma dal 10 al 15 maggio e l'interruzione del digiuno cadrà il 13 o il 14 maggio, a seconda dell'avvistamento della luna. Le attività commerciali saranno sospese fino al 16 maggio. Tutti i mercati, centri commerciali e negozi rimarranno chiusi tranne i servizi essenziali. Ci sarà un divieto totale del turismo sia per i locali che per gli stranieri. Tutti i resort per turisti, le aree picnic formali e informali e i parchi pubblici rimarranno chiusi. Durante questo periodo, sarà vietato il trasporto pubblico interprovinciale, interurbano e intra-cittadino ad eccezione dei veicoli privati.