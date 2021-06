Un palazzo condominiale di 12 piani è parzialmente crollato nella notte a a Surfside, vicino a Miami. Non è ancora chiaro il numero dei feriti, ma un pompiere sul posto ha parlato di diverse vittime. Lo riferisce il Miami Herald. Massiccio l'intervento dei soccorsi.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X

— Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021