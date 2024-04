Gianluca Brioschi, manager italiano trovato senza vita in un hotel in Cina: mistero sulle cause. «Morte inspiegabile»

Un manager padovano di 54 anni, Gianluca Brioschi, responsabile acquisti della Arneg, un'azienda di sistemi di refrigerazione, è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo a Shandon, provincia orientale della Cina. Brioschi era uno dei manager più stimati dell'azienda padovana, con sede a Pieve di Curtarolo.

Il corpo dell'ingegnere, di origine veronese e residente a Pieve di Curtatolo in provincia di Padova, è stato scoperto da due suoi colleghi che sono rimasti scossi dall'accaduto.

Nessuno poteva immaginare che non avrebbero più rivisto l'uomo. I colleghi di Gianluca Brioschi, che si trovavano con lui in Cina, erano lì per una fiera di settore, e si erano preoccupati non avendolo visto scendere nella hall per la colazione. Hanno quindi chiesto di accedere alla stanza del collega, e lo hanno trovato già privo di vita.

Inutili i tentativi di rianimarlo dei soccorritori, attivati subito. La sera prima, l'uomo era stato a cena con i due colleghi, senza mostrare alcun segno di sofferenza o altro che facesse pensare ad una condizione precaria di salute - riferisce 'Il Mattino di Padova' - Originario della provincia di Verona, Brioschi si era recato in Cina per prendere parte ad una rassegna fieristica dedicata ai sistemi di produzione del ghiaccio.

Nessuno si è ancora espresso sulle cause della morte, che potrebbero però essere naturali, dovute ad un malore improvviso che non ha dato scampo al manager. Un collega e amico di Brioschi ne ha fatto il ritratto di «un uomo solare, che non aveva mai confidato di avere problemi di salute». Brioschi era diventato nuovamente padre, di una bimba, e la piccola, raccontano i colleghi, era al centro dei suoi pensieri.