Papà orco scuote il figlio di un mese fratturanogli 28 ossa, bimbo muore per emorragia

Ultimo aggiornamento: 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hatanto forte daLee Vernon,è stato accusato di oper aver ucciso il piccolo McKenzie Ellis. Il bimbo ha riportato lache gli è stata fatale dopo essere stato scosso dal giovane padre, esasperato dal suo pianto.L'aggressione è avveuta nella loro casa a Broadstairs, nel Kent. McKenzie aveva solo 47 giorni di vita quando è stato portato in ospedale agonizzante. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma le ferite erano troppo gravi e compatibili con lo scuotimento, motivo per cui hanno subito proceduto con la denuncia del genitore.Secondo quanto riporta la stampa locale l'uomo ha inizialmente negato l'aggressione per poi confessare. L'autopsia sul corpo del bambino ha anche mostrato lesioni ossee calcificate che hanno fatto pensare a precedenti percosse. Il prossimo 29 novembre Vernon avrà la sentenza definitiva.