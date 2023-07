Scoperto pianeta che assomiglia «ad uno specchio gigante». Gli esperti: «È il più luminoso, riflette l'80% della luce»

È un pianeta che, secondo gli astronomi, probabilmente non dovrebbe nemmeno esistere. Lunedì i ricercatori hanno dichiarato di aver individuato un corpo celeste al di là del nostro sistema solare e poco più grande di Nettuno: orbita intorno a una stella simile al Sole ogni 19 ore e sembra essere avvolto da nubi metalliche fatte di titanio e silicati che riflettono la maggior parte della luce in arrivo nello spazio.

«È un gigantesco specchio nello spazio», ha dichiarato l'astronomo James Jenkins dell'Università Diego Portales e del Center for Excellence in Astrophysics and Associated Technologies (CATA) in Cile, coautore della ricerca pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Riflette circa l'80% della luce che lo illumina, il che lo rende l'oggetto più riflettente dell'universo conosciuto. Venere, l'oggetto più luminoso nel cielo notturno della Terra oltre alla Luna, è l'oggetto più riflettente del nostro sistema solare, avvolto da nubi tossiche di acido solforico. Venere riflette circa il 75% della luce in arrivo. La Terra ne riflette circa il 30%.

Il pianeta extraordinario

Il pianeta, chiamato LTT9779B, e la sua stella si trovano nella nostra galassia Via Lattea a circa 264 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione dello Scultore.

Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno, 5,9 trilioni di miglia (9,5 trilioni di km).

Il diametro del pianeta è circa 4,7 volte superiore a quello della Terra e orbita molto vicino alla sua stella: più vicino della distanza di Mercurio, il pianeta più interno del nostro sistema solare, e 60 volte più vicino dell'orbita della Terra. Con le radiazioni solari incandescenti della sua stella, la sua temperatura superficiale è di circa 3.270 gradi Fahrenheit (1.800 gradi Celsius, ndr.), più calda della lava fusa.

Con la sua stella così vicina, secondo i ricercatori è sorprendente che abbia un'atmosfera. Un'atmosfera con nubi a base d'acqua, come sulla Terra, sarebbe stata spazzata via dalle radiazioni solari molto tempo fa. Ma i ricercatori ritengono che le sue nubi siano metalliche, una combinazione di titanio e silicato, la sostanza che costituisce la maggior parte delle rocce della crosta terrestre.

«Pensiamo addirittura che le nuvole possano condensarsi in gocce e che in alcune parti dell'atmosfera possa cadere pioggia di titanio», ha dichiarato l'astronomo Jenkins.

La scoperta

I ricercatori hanno studiato il pianeta utilizzando il telescopio orbitante CHEOPS dell'Agenzia Spaziale Europea.

«Nessun altro pianeta come questo è stato scoperto finora», ha dichiarato l'astronomo e autore principale dello studio Sergio Hoyer del Laboratorio di Astrofisica di Marsiglia in Francia. Il possesso di un'atmosfera in orbita così vicina alla sua stella lo rende «un pianeta che non dovrebbe esistere», secondo l'astronoma e coautrice dello studio Vivien Parmentier dell'Osservatorio della Costa Azzurra in Francia.

«La copertura nuvolosa super-riflettente ha probabilmente contribuito a impedire che il pianeta si riscaldasse troppo e venisse privato della sua atmosfera», ha detto Parmentier. «Si tratta di un fenomeno unico nel suo genere, poiché tutti gli altri pianeti a questa temperatura, sufficientemente grandi da mantenere la loro atmosfera, sono troppo caldi per formare nuvole e quindi sono scuri come il carbone».

Sembra inoltre che sia legato alla sua stella - come la Luna lo è alla Terra - con un lato giorno permanente rivolto verso la stella e un lato notte permanente rivolto verso l'esterno. Tutti i pianeti conosciuti in precedenza che orbitano intorno alla loro stella in meno di un giorno terrestre erano o «Giove caldo», giganti gassosi di composizione simile al pianeta più grande del nostro sistema solare, ma molto più caldi a causa delle radiazioni solari, o pianeti rocciosi più piccoli della Terra e privi di atmosfera.

I ricercatori si chiedono se LTT9779b, classificato come un «Nettuno ultra-caldo», sia nato come gigante gassoso per poi perdere la maggior parte dell'atmosfera, oppure se abbia iniziato con le dimensioni attuali.

Sono stati scoperti più di 5.000 pianeti al di là del nostro sistema solare, chiamati esopianeti, molti dei quali con caratteristiche molto diverse dagli otto pianeti del nostro sistema solare. Con l'entrata in funzione di strumenti sempre più capaci - il James Webb Space Telescope è diventato operativo l'anno scorso e l'Extremely Large Telescope è in costruzione in Cile - si attendono altre scoperte. «La diversità degli esopianeti è sbalorditiva», ha detto Parmentier, «e abbiamo appena scalfito la superficie».