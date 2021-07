Plastica monouso, da oggi stop in tutta Europa: dalle posate alle cannucce, ecco i prodotti vietati

Posate, piatti e cannucce di plastica da oggi sono vietate in Europa. La legge era stata approvata in via definitiva lo scorso marzo dal Parlamento Europeo: approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 astensioni. E nel testo si specificava come si sarebbe vietato l’uso di diversi articoli in plastica monouso che, insieme agli attrezzi da pesca, costituiscono il 70% circa dei rifiuti marini e sono molto spesso sono ritrovati sulle spiagge europee.

Plastica monouso, quali sono vietati

I prodotti vietati da oggi, sabato 3 luglio, in Europa sono:

posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette)

piatti di plastica monouso

cannucce di plastica

bastoncini cotonati fatti di plastica

bastoncini di plastica per palloncini

plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso

Gli altri obiettivi

L'Europa vuole anche sensibilizzare sul riciclaggio e rendere maggiormente responsabili i produttori. Per questo il 90% delle bottiglie di plastica dovrà essere raccolto dagli Stati membri entro il 2029. Inoltre, le bottiglie di plastica dovranno contenere almeno il 25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030. Secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti coperti dalla legislazione costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle specie marine (come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono quindi presenti nella catena alimentare umana.