Domenica 7 Aprile 2019, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 14:24

Un agente di polizia è stato condannato a cinque anni di carcere per aver schiaffeggiato un uomo in un letto d'ospedale. Il paziente, circostanza di cui l'agente era a conoscenza, si stava riprendendo in seguito a un tentativo di suicidio. A incastrare il, un video diffuso in rete.Il video è stato usato come prova contro l'ex ufficiale delladi Paterson, nel New Jersey., 27 anni, si è dichiarato colpevole di aggressione, mentre da un'indagine separata è risultato anche coklpevole di aver venduto marijuana, eroina e cocaina rubate da una scena del crimine mentre era in servizio.McAusland ha dichiarato di aver "perso il controllo" nel marzo 2018 quando lui e l'uomo suicida si incontrarono nel St. Joseph's Medical Center. McAusland prima ha colpito la vittima in faccia mentresi sedeva su una sedia a rotelle, poi, nella stanza d'ospedale della vittima, McAusland ha indossato un paio di guanti di gomma prima di colpire ripetutamente il volto dell'uomo.L'uomo suicida ha subito ferite multiple alla faccia e ha subito un intervento chirurgico all'occhio in seguito all'aggressione. McAusland è stato anche condannato a risarcire la vittima con 33mila dollari.