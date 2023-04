Tiktoker in lacrime: «Volevo pagare la spesa a sconosciuti, ma tutti si sono rifiutati. Perché?»

Lacrime da TikToker. Un caso singolare, quello raccontato da Amelia Goldsmith, la tiktoker inglese che è andata in un negozio di alimentari offrendo ad uno sconosciuto di pagare la spesa. Ma ecco che, di fronte a questa proposta, la persona di fronte a lei si è rifiutata. A raccontarlo è proprio Amelia sul suo profilo social che dice di essere andata nel supermercato Sainsbury di Londra per «tirare su di morale qualcuno, essendoci la crisi». E aggiunge: «Spero solo che non mi guardino pensando che io sia una tipa strana».

Il video che ha raggiunto 800mila views su TikTok, mostra Amelia che entra nel negozio e si avvicina a più clienti con un comportamento pacato e accogliente, ma si è vista rifiutare la sua offerta da ogni persona a cui si avvicinava. Goldsmith si è avvicina subito a un uomo che metteva la spesa sul nastro della cassa e gli ha detto che desiderava pagare tutti lui. «Perché» ha chiesto l'uomo che ha descritto come «arrabbiato» e ha rifiutato l'offerta. Un'altra donna non ha esitato a rifiutare l'offerta di Goldsmith, tanto da farla sentire «imbarazzata e giudicata», già dopo il secondo tentativo.

Anche un'ultima donna a cui Amelia ha chiesto di pagare la spesa, si è tirata indietro dicendo: «Ci sono molte più persone meritevoli al mondo» che potrebbero usare la beneficenza che sta offrendo. «Mi aspettavo che le persone fossero felici che io pagassi i loro acquisti, ma ovviamente non è andata bene».

Non volendo andarsene senza almeno un atto di gentilezza, Goldsmith ha comprato della pasta e del sugo in barattolo e li ha messi nella banca del cibo del negozio. E in quel momento, uno sconosciuto le ha detto: «Dio ti benedica» mentre metteva gli oggetti nel cestino.

«Sono davvero sopraffatta in questo momento, non so cosa stia succedendo» dice la TikToker con le lacrime agli occhi dopo aver affrontato i monti del rifiuto, rivelando che è ancora felice di poter donare del cibo a chi ne ha bisogno. Nei commenti, molti hanno criticato Goldsmith per le riprese e l'area che ha scelto per fare la sua offerta. «Sento che condividere le tue buone azioni online riguarda più il tuo ego che gli altri. Buon per te per aver donato alla banca del cibo» ha scritto uno. Probabilmente non ha funzionato a causa del tipo di clientela di quella particolare area. Le persone della mia zona sarebbero estremamente grate per questo.