«Ho affittato una casa su Airbnb ma quello che ho scoperto nella doccia mi ha sconvolta»

Una giovane ragazza trova la telecamera nascosta nella presa della corrente che inquadrava la doccia della casa presa in affitto tramite Airbnb. La denuncia su TikTok con un video diventato virale con migliaia di visualizzazioni. Kennedy, dal Canada, ha affittato una casa tramite con 14 dei suoi amici per festeggiare il trentesimo compleanno di uno di loro. Il secondo giorno della loro permanenza, una sua amica si è sentita a disagio e ha detto che si sentiva come se ci fossero delle telecamere in casa.

A quel punto è scattata la caccia ad eventuali occhi nascosti all'interno dell'alloggio. Nel post di TikTok, Kennedy racconta: «Abbiamo cercato la telecamera nascosta in ogni singolo soffione della doccia, in tutte le cornici, i pomelli delle porte, ovunque in casa e ne abbiamo trovata una in bagno. Abbiamo dato di matto e abbiamo chiamato la polizia».

Mentre Kennedy cercava di liquidarla come un pensiero assurdo, l'amica ha preso una torcia e ha cominciato a fare il giro della casa per indagare. Alla fine la scoperta choc.

La ragazza ha denunciato il tutto via TikTok con un video, che è stato ripreso dal DailyStar. Condividendo anche una foto che hanno scattato alla presa in bagno, Kennedy ha detto: «Puoi vedere qui in alto, non c'è niente, sembra del tutto normale. E invece c'era una telecamera che puntava direttamente sulla doccia».

Sempre via TikTok, Kennedy ha spiegato che la morale della storia è «controllare sempre gli angoli nascosti delle abitazione per scovare eventuali telecamere nascoste e ascoltare sempre i tuoi amici super paranoici». Molti i commenti sconvolti dei follower.