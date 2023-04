​Sposa blocca il fratello: «Niente proposta alla tua fidanzata il giorno del mio matrimonio»

Sposa nega al fratello di fare la proposta alla fidanzata il giorno del suo matrimonio. Un rifiuto che non si sarebbe mai aspettato. Il giovane aveva posto la domanda su Reddit, ma la futura cognata ha letto e ha cercato di far saltare il piano dell'utente u/PeckingDuckling. Un post che ha avuto circa 7.000 reazioni.

Partorisce e il fidanzato la sorprende: «Qualcosa che non mi sarei mai aspettata»

Il costo e il viaggio

L'utente inizia il post affermando che il matrimonio è nelle Filippine e che la coppia in procinto di sposarsi non contribuisce alle spese degli invitati. In precedenza, un sondaggio commissionato da Amazon Handmade ha rivelato che gli ospiti spendono oltre $ 800 per partecipare a un matrimonio. I risultati hanno anche rilevato che il 62% dei 1.000 ospiti intervistati desiderava che i matrimoni fossero più economici. Il post originale affermava che avrebbero voluto fare un uso extra del viaggio poiché la loro ragazza, 27 anni, è filippina e non è tornata nel suo paese d'origine da quando si è trasferita negli Stati Uniti all'età di 13 anni. "Mi ha detto che voleva visitare il paese per rendere omaggio ai suoi defunti nonni e per rivedere le spiagge", ha scritto il fratello della sposa.

Le scuse della cognata

La coppia intende quindi prolungare il viaggio e visitare un'altra isola dopo la fine del matrimonio. Dove il giovane ha intenzione di fare la proposta. "Mia sorella mi ha detto di non farlo. Che il viaggio nelle Filippine riguardava tutto il loro matrimonio". Da allora l'utente ha aggiornato il post per dire che la cognata si è scusata e ha detto che sarebbe andato bene a queste condizioni: che non facessero la domanda al matrimonio o al ricevimento.

Come comportarsi

Newsweek ha contattato Lauren Goodman, proprietaria di un servizio di organizzazione di matrimoni con sede nel Regno Unito chiamato Bluebird Creative. "Queste situazioni sono sempre difficili da gestire e non ci sono regole non ufficiali o scritte - spiega -. Non c'è dubbio che il giorno del matrimonio dovrebbe essere tutto incentrato sulla coppia che si sta impegnando a vicenda. Tuttavia, in questa occasione e come esperta di matrimoni, posso vederlo da entrambi i lati del tavolo. Consiglierei sempre di fare esattamente ciò che [l'utente] ha fatto in questa occasione e di parlare con la famiglia/coppia che sta per sposarsi. Tenere aperte le linee di comunicazione aiuta per evitare di causare inutili turbamenti”.