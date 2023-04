Anziana perde la fede nuziale a Casoria, restituita dopo l'appello social

Un appello lanciato in rete per ritrovare la fede nuziale della madre. Tre giorni fa, la donna si era recata in farmacia per farsi controllare la pressione, e per rendere più facile la misurazione, l'aveva sfilata dal dito per poi appoggiarla sul bancone. Un oggetto molto importante per lei, con incisa la data del giorno più bello e il nome del suo sposo, che non c'è più. Dopo la morte del marito, il suo anello nuziale era diventato ancora più prezioso, simbolo del legame di un amore eterno.

L'episodio è accaduto in una farmacia in via Principe di Piemonte, il figlio della donna, disperata per aver perso la fede nuziale, ha scritto sui social affinché chi l'avesse trovata e portata via impropriamente, comprendesse quel grande dolore. Nell'appello chiedeva di riconsegnarla ai farmacisti: «Ho effettuato la denuncia, chiedo alla persona che ieri mattina per sbaglio si è trovata l'anello tra le mani, di contattarmi».

La storia ha commosso il popolo social e probabilmente è riuscita ad arrivare fino al cuore di chi si era appropriato del prezioso simbolo d'amore. Il giorno dopo, l'anello è stato restituito in farmacia e il figlio scrive: «Grazie a tutti, mamma è strafelice».