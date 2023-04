Ramadan, a Napoli la preghiera dei musulmani: un migliaio di fedeli in piazza Garibaldi

Circa un migliaio di fedeli in piazza Garibaldi per la preghiera di fine Ramadan. Riuniti tutti per celebrare come da rito il compimento del mese di digiuno. Una voce al megafono fa le dovute raccomandazioni: «Iniziamo la preghiera, non possiamo sostare troppo tempo in piazza».

Tappeti sull’asfalto, tutti in ginocchio per la preghiera. Terminano i 30 giorni per i musulmani durante i quali si vieta ai fedeli di Maometto fumo, sesso e cibo dall’alba al tramonto.

Cittadini e turisti si sono imbattuti in questa folla numerosa di fedeli, ad alcuni è stato chiesto anche lo scatto di qualche selfie. Così come è accaduto l’anno scorso, alcuni Imam hanno chiesto di pregare per l’Ucraina e la cessazione delle ostilità con la Russia.

Come di consueto, al termine della preghiera sono previsti dei banchetti nei quali verranno servite pietanza della tradizione.