Afroamericano ferito dalla polizia, spari tra manifestanti: un morto durante le proteste per il caso Blake

Una persona è stata uccisa e altre due ferite in uno scontro a fuoco a Kenosha, nel Wisconsin , durante le proteste scoppiate in seguito al grave ferimento di un afroamericano, Jacob Blake, colpito alle spalle con un'arma da fuoco a da parte della polizia e ora paralizzato dalla vita in giù.

Gli scontri durante la notte si sono fatti più accesi, con la polizia che ha sparato gas lacrimmogeni per disperdere le persone che si erano radunate fuori dal tribunale della città e alcuni rivoltosi hanno scosso una recinzione protettiva e lanciato bottiglie e fuochi d'artificio contro gli ufficiali.



Afroamericano ferito dalla polizia, il papà: «Otto colpi alla schiena mio figlio paralizzato dalla vita in giù»

Un video, diffuso sui social mostra uno scontro a fuoco tra civili, con diverse persone che si precipitavano contro un uomo con un fucile. Poi si sentono degli spari. Una delle persone che correvano verso di lui si accascia a terra, poi altri spari in sottofondo.

Centinaia gli agenti di polizia schierati dal governatore del Wisconsin "Non basta. Dovete agire in fretta. Va chiamata la Guarda nazionale. Tuttto questo deve finire", ha twittato Trump.

Governor should call in the National Guard in Wisconsin. It is ready, willing, and more than able. End problem FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

La polizia ha quindi utilizzato veicoli blindati e ufficiali con scudi per respingere la folla quando i manifestanti hanno ignorato gli avvertimenti di lasciare un parco vicino, molti si sono fermati per ore dopo il coprifuoco delle 20:00 della città. In una dichiarazione pubblicata online prima dell'ultimo round di proteste, alcuni ha affermato di ritenere che le proteste per la sparatoria di Blake siano state inasprite da forze esterne.

"Sappiamo che gran parte del danno viene inflitto da persone che arrivano dall'esterno della nostra comunità, con l'intento di rapinare e distruggere, non di impegnarsi nel loro diritto del Primo Emendamento di manifestare", ha detto.



