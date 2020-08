Afroamericano ferito dalla polizia, il papà: «Otto colpi alla schiena mio figlio paralizzato dalla vita in giù»

Jacob Blake, l'afroamericano colpito da un agente a Kenosha, in Wisconsin, è paralizzato dalla vita in giù. Lo riferisce il padre del ragazzo al Chicago Sun-Times, sottolineando che suo figlio ha «otto buchi» sul corpo e i medici non sanno al momento se la paralisi sarà permanente.

Un agente ieri ha aperto il fuoco e colpito più volte alla schiena il 29enne afroamericano Jacob Blake, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Ieri notte, poche ore dopo la diffusione del filmato, sono scoppiate proteste e scontri.



