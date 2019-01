Aerei, ecco la lista delle compagnie più sicure per il 2019

Martedì 8 Gennaio 2019, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 17:02

Il sito AirlineRatings specializzato in aeronautica e sicurezza aerea ha pubblicato questa settimana la classifica delle compagnie aeree più sicure del mondo per il 2019 e, per il sesto anno consecutivo, la lista è guidata dall'australiana Qantas.Per stilare questa classifica, AirlineRating ha considerato una serie di fattori tra i quali: l'elenco degli incidenti aerei in cui è rimasta coinvolta la compagnia, le iniziative tese a contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza, l'età della flotta aerea e il registro degli incidenti gravi.Di seguito è riportata la lista completa delle 20 compagnie aeree più sicure del mondo in ordine alfabetico: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines e le compagnie del Virgin Group.Secondo la ricerca, queste aziende sono in prima linea nella sicurezza, nell'innovazione e nell'acquisizione di nuovi velivoli.AirlineRatings ha evidenziato anche le dieci compagnie aeree low cost più sicure di quest'anno: Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia/Asia, Thomas Cook, Volaris, Vueling, Westjet y Wizz.Per quanto riguarda le compagnie aeree con il punteggio più basso in termini di sicurezza, ci sono gli afgani Ariana Afghan Airlines e Kam Air, Bluewing Airlines e la indonesiana Trigana Air Service.