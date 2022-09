Bomba atomica, Putin: «Gli Stati Uniti l'hanno usata due volte, hanno creato un precedente»

Putin annette le regioni occupate dell'Ucraina. «Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta». Queste le dichiarazioni dello Zar aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Un atto condannato dalla comunità globale e in violazione del diritto internazionale. Putin giovedì ha firmato i decreti che riconoscono la presunta indipendenza di Zaporizhzhia e Kherson, rispecchiando un decreto firmato a febbraio sulle regioni ucraine di Luhansk e Donetsk.

L'annessione di quattro regioni occupate ucraine alla Russia è «la scelta di milioni di persone». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che gli abitanti di Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia «diventano nostri cittadini per sempre».

L'Ucraina deve «cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta» dell'annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

Putin begins his speech. He starts talking about the "votes" to join Russia in Russia-controlled parts of Ukraine.



"The people have made their choice [...] this is the will of millions."



Thus follows what was called "thunderous applause" in the USSR. pic.twitter.com/E4vm7M8IOQ

— max seddon (@maxseddon) September 30, 2022