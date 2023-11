Nuova minaccia per la Nato. La Russia ha schierato missile con capacità nucleare. Dove? Siamo nella regione dell'Orenburg, al confine sud-orientale della parte europea della Russia sul fiume Ural. Non è la prima volta che accade. Nel 2019 Mosca aveva installato il primo tipo di quest'arma nello stesso impianto. Ma erano altri tempi. Ora la notizia assume un altro significato con la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente. Dove può colpire in caso di attacco? E quali sono le caratteristiche?

L'arma

Il Ministero della Difesa russo (giovedì scorso) ha trasmesso in televisione il caricamento di un nuovo tipo di missile con capacità nucleare in un silo. Di che arma si tratta? L'Avangard, un missile balistico intercontinentale progettato per trasportare un carico nucleare. La particolarità? È in grado di evitare i sistemi di difesa missilistica.

Le caratteristiche

L'Avangard è un sistema missilistico molto pubblicizzato. Il principale timore dell'Occidente è che questo tipo di arma nucleare potrebbe evitare i sistemi di difesa missilistica americani. Anche se questo missile non è una novità. Putin l'ha rivelato per la prima volta durante un discorso nel 2018.

Il video

Il filmato dell'esercito che carica un nuovo missile in un silo arriva in un momento particolare. Ovvero due settimane dopo che Putin ha firmato la legislazione che ha ritirato la ratifica da parte della Russia del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). Scelta criticata da tutto il mondo. "L'azione della Russia servirà solo a indebolire la fiducia nel regime internazionale di controllo degli armamenti", ha detto il segretario di Stato americano Anthony Blinken.

Dove può colpire in caso di attacco

Secondo quanto indicato da Mosca, il missile da 20.000 miglia orarie può colpire qualsiasi bersaglio nel mondo in meno di 30 minuti.