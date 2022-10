Putin e la barzelletta sulla mancanza di gas in Europa: «Perché fa così freddo?»

La guerra un Ucraina, l'accusa agli Stati Uniti, le dure prese di posizione contro l'Occidente e riferimenti storici d'ogni tipo. Vladimir Putin è un fiume in piena e in quasi quattro ore sul palco del Club Valdai a Mosca, tra discorso e sessione di domande e risposte, ne ha avute per tutti. Ma il finale, se possibile, è stato ancor più grottesco. Lo zar ha infatti chiuso il suo lunghissimo intervento con una barzelletta sulla mancanza di gas in Europa.

«Un mio conoscente in Germania - dice Putin - mi ha raccontato questa storiella. Un figlio chiede al padre: “Perchè fa così freddo?”. “Perchè la Russia ha attaccato l'Ucraina”, risponde il papà. “E cosa c'entriamo noi?”. “Noi abbiamo imposto sanzioni alla Russia”. “Perché?”. “Per fare soffrire i russi”. “Ma scusa papà, noi siamo russi?”.

A major foreign policy speech by Putin took a nosedive today as he went on a nonsensical tangent about "cancel culture" by Western countries — despite jailing critics and rivals. https://t.co/mzhJ22qLU3

— Jake Epstein (@byjepstein) October 27, 2022