Putin cambia l'esercito, la seconda linea ora uccide i disertori. «Spariamo a chi scappa»

Caos all'interno dell'esercito russo. L'intelligence ucraina ha rilasciato una registrazione audio che cattura le spaccature interne tra le truppe sul campo di battaglia. Nella clip di cinque minuti, descritta come una conversazione telefonica intercettata tra un soldato russo e sua moglie, l'uomo dice che lui e altri della sua unità hanno una nuova missione: quella di uccidere i disertori.

Le intercettazioni

Alcuni degli uomini non sono stati inviati per combattere il "nemico", ma per "sopprimere" le truppe russe che osano ritirarsi. "Ci hanno riportato in seconda linea, ma per ora siamo tornati qui in trincea", dice, prima di vantarsi di essere stato fortunato e di aver trovato una giacca Rosneft ricoperta di sangue, ma caldo. “Hanno portato qui i detenuti... dalla prigione. Ma li hanno condotti da qualche parte in prima linea. E siamo seduti qui come un distaccamento che blocca la ritirata. Se qualcuno torna indietro, lo spegniamo". "Che incubo", dice sua moglie.

Russia Now Has a Second Frontline Set Up Just to Kill Its Deserters: Intel https://t.co/NOgDgyfCZS — Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) October 27, 2022

A guardia della prima linea

“Ecco come l'abbiamo impostato. Ci sediamo sulla seconda linea, a guardia della prima. Dietro di noi, c'è un'altra linea. Se vai indietro, non ce la farai. Quindi è impossibile scappare. Ci spariamo da soli". "Se qualcuno va [in quel modo], devi spazzarlo via", ha detto. Mentre sia il presunto soldato che sua moglie hanno suggerito di aver cercato di lamentarsi delle condizioni con appelli a un "comitato" non specificato, l'uomo sembrava convinto che qualsiasi tipo di protesta sarebbe stato inutile, notando che i funzionari della difesa russa avevano abilmente elencato lui e altri uomini nella sua unità come "in addestramento" e non sul campo di battaglia.